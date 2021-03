Maroc : la pratique des jetons liée à la vente de peinture désormais interdite

Le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’economie verte et numérique a annoncé, ce lundi, l’interdiction catégorique de la pratique du jeton sous toutes ses formes (tickets, tickets à gratter, points de fidélité, cartes de fidélité, carte à points, applications informatiques, QR code…), ainsi que tout programme d’intéressement ou fidélité lié à la vente de la peinture, qu’il soit destiné au peintre, au revendeur ou autres, et ce quelle qu’en soit la forme.

Dans un communiqué, le département a indiqué que les professionnels et fabricants de peinture de bâtiment disposent d’un délai allant jusqu’au 30 avril 2021 pour retirer du marché tout type de jeton de façon définitive.

Parallèlement, le ministère indique la mise en place d’un «dispositif de contrôle déployé au niveau des usines, des circuits de distribution et à l’import pour veiller au respect de l’arrêt de cette pratique». Les professionnels et fabricants du secteur ont été informés de cette mesure, lors d’une réunion avec le ministre Moulay Hafid Elalamy, lundi 22 mars 2021, au siège du ministère, à l’issue de laquelle ils ont exprimé leur adhésion et se sont engagés à s’y conformer.

«Il est inadmissible que ce genre de pratique, conduisant au renchérissement du prix se fait au détriment du citoyen, en violation des lois en vigueur de la protection du consommateur, de la liberté des prix et de la concurrence, continue de sévir sur le marché national au nom de la concurrence.» Ministère du Commerce et de l’industrie

La même source précise que l’interdiction, qui s’inscrit dans le cadre des mesures édictées par la loi n° 31-08 pour la protection du consommateur et de la liberté des prix et de la concurrence, a fait l’objet d’un avis public émis par le ministère, ce lundi. «Cette pratique est, par ailleurs, incriminée par le code pénal marocain stipulant dans son article 339», conclut le communiqué.