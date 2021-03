David Govrin : L'ouverture des bureaux de Rabat et de Tel Aviv prévue après Pessa'h

L'ouverture officielle des bureaux de liaison marocain et israélien respectivement à Tel Aviv et Rabat sera officielle dans les prochaines semaines, a déclaré David Govrin, chef du bureau de liaison israélien au Maroc. Il a confirmé, dans une inteview à Hespress, que l'ouverture des deux bureaux aura lieu simultanément, et plus précisément après la fête juive de Pessa'h, célébrée en avril.

Le responsable israélien a souligné que l'accord entre le Maroc et Israël prévoit l'établissement de «relations diplomatiques complètes», soulignant que les relations entre les deux pays «atteindront le stade de l'ouverture des deux ambassades à Rabat et à Tel Aviv», sans donner de date.

Sur la possibilité que le Maroc se retire de la reprise de ses relations diplomatiques avec Israël au cas où l'administration de Joe Biden retire sa reconnaissance de la marocanité du Sahara, le diplomate a affirmé qu’il «n'imagine pas que ce scénario se produise». «Le soutien américain aux relations pacifiques entre le Maroc et Israël est fort, et je suis sûr que la mesure se poursuivra», a-t-il assuré.