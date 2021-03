Pays-Bas : Un enseignant suspendu après avoir insulté ses élèves marocains

Le conseil d'administration du Calandlyceum d'Amsterdam Nieuw-West, un établissement d'enseignement secondaire, a suspendu un enseignant après avoir insulté ses élèves marocains. A la fin d’un cours en ligne, il avait déclaré à sa femme, pensant que son micro a été coupé, qu’il a «presque fini avec ces putains de Marocains», rapporte Joop, média appartenant à l’association publique néerlandaise de production et de radiodiffusion audiovisuelle (Bnnvara).

Contacté par le média néerlandais AT5, le directeur de l'école, Wendelien Hoedemaker a déclaré qu'elle désapprouve les propos tenus par le professeur et regrette son commentaire, en annonçant qu’elle n'hésiterait pas à imposer des sanctions et qu'elle prendra les mesures appropriées. L'enseignant a été suspendu en attendant les résultats de l’enquête menée par l’école, alors que la commission scolaire a informé les élèves, les parents et le personnel.

AT5 rapporte qu'un e-mail circule sur les réseaux sociaux, où l'enseignant déclare avoir honte pour sa remarque raciste. Le directeur de l’établissement n’a pas souhaité confirmer si l'e-mail appartient réellement à l'enseignant. L’incident, qui a eu lieu la semaine dernière, fait également l’objet d’un message partagé sur les réseaux sociaux par l'un des parents des élèves décrivant ce qui s'est passé.