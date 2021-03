Islam de France : Quatre fédérations créent une «coordination» après leur retrait du CFCM

Quatre fédérations du Conseil français du culte musulman (CFCM), qui ont déclaré leur retrait du bureau exécutif de cette instance, ont annoncé dimanche la création d'une «coordination» afin de réfléchir à «la refondation de la représentation du culte musulman en France». «Cette démarche a pour objectif de mener une réflexion approfondie pour la refondation de la représentation du culte musulman en France pour mieux servir les musulmans de France», indiquent les responsables de la Grande Mosquée de Paris, le Rassemblement des musulmans de France, Musulmans de France et la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA).

Cités par l’AFP, les responsables appellent «l'ensemble des responsables des lieux de culte et mosquées à participer activement à ce travail de réflexion qui permettra l'émergence d'une structure représentative du culte musulman en France capable de répondre aux attentes et aspirations des musulmans de France». «La nouvelle instance représentative incarnera les valeurs essentielles de l'islam authentique et ouvert, dans la dignité et l'équité, en parfaite symbiose avec les valeurs et principes de la République», affirment-ils, en promettant une «gouvernance basée sur l'égalité entre les différentes sensibilités et loin de toute visée hégémonique».

Pour sa part, le président du CFCM Mohammed Moussaoui a taxé les quatre fédérations de vouloir «paralyser le CFCM». «Elles s'autoproclament comme la seule "porte-voix" des musulmans de France et leur dénient le droit à la consultation et à la participation aux futures assises départementales», juge-t-il dans un communiqué. Des assises qui «seront lancées prochainement» et «permettront aux musulmans de France de décider par eux-mêmes du mode de gouvernance des instances représentatives de leur culte», a-t-il affirmé.

L’AFP rappelle qu’en début d'année, «la charte des principes pour l'islam de France», réclamée par le président français Emmanuel Macron dans la foulée de son offensive contre le «séparatisme», a provoqué de vives tensions au sein du CFCM, alors que trois fédérations avaient refusé de signer la charte.