Beni Mellal : Un jeune marocain soutient sa thèse de doctorat en tenue d’éboueur

Une image d’un étudiant marocain soutenant sa thèse de doctorat en portant l'uniforme d’un éboueur a enflammé, ce weekend, les réseaux sociaux. Plusieurs internautes marocains ont ainsi partagé la photo d’Abdellah Ouigmane, doctorant à l'Université Sultan Moulay Slimane de Beni Mellal ayant soutenu sa thèse samedi.

Originaire de Khénifra, il a affirmé que son geste émane de sa volonté de rendre hommage aux éboueurs marocains, en reconnaissance de leurs efforts quotidiens, surtout pendant la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon des sources médiatiques, le doctorant a décroché la mention «très bien» pour sa thèse sur la valorisation énergétique des déchets ménagers au Maroc. Dans une déclaration à Sky News Arabia, Abdellah Ouigmane a expliqué avoir demandé au préalable l’autorisation des membres du jury, qui ont favorablement accueilli l'idée et y ont vu une reconnaissance et un hommage pour ces travailleurs. «Les éboueurs ont fait de grands sacrifices pendant le confinement et pendant l’actuelle crise sanitaire. Ils ont été aux premières lignes et étaient exposés au virus mortel en collectant les déchets», a-t-il rappelé.