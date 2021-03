Médias : Sami El Moudni réélu à la tête du Forum marocain des jeunes journalistes

Sami El Moudni a été réélu à la tête du Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) pour un second mandat (2021-2024), lors de l'Assemblée générale ordinaire du Forum, tenue dimanche à Rabat. A cette occasion, les membres du Bureau exécutif du même mandat ont également été élus, indique le FMJJ dans un communiqué.

Tenue sous le thème «La responsabilité du journaliste pour garantir le droit des citoyens à la bonne information», cette Assemblée générale a réuni 40 journalistes hommes et femmes représentant plus de 20 supports médiatiques nationaux et ce, dans le respect des mesures restrictives prises pour la lutte contre le Coronavirus, selon la même source.

Le Forum précise que 35% des participants à l’Assemblée provenaient de la presse électronique, 30% du secteur audiovisuel et 15% de la presse écrite et des agences, contre 10% pour la presse internationale accréditée et 5% pour les journalistes en Freelance.

Les participants ont approuvé à l’unanimité les rapports narratifs et financiers soumis par le précédent du Bureau exécutif, ainsi que le nouveau statut du Forum, fait savoir le communiqué, notant que «la présente phase structurelle du Forum a été l’occasion de délibérer sur un certain nombre de questions relatives à la situation des médias et à la liberté de la presse au Maroc».

Les membres du Forum ont également lancé un appel à destination des médias nationaux pour «maintenir leurs engagements envers le professionnalisme et l’éthique de la presse et s’éloigner de tout ce qui peut contribuer à élargir le fossé entre les peuples», informe la même source.

Le Forum a aussi salué les efforts de ses collègues journalistes pour «leur rôle central dans la garantie du droit des citoyens à la bonne information et de lutter contre toutes les formes de "Fake News" pendant la période COVID-19», appelant un examen rapide et complet de la convention collective.