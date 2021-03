Mauritanie : La Fondation des Ouléma Africains tient sa première réunion hors du Maroc

L’embellie des relations entre le Maroc et la Mauritanie se précise. En témoigne, la réunion tenue les 20 et 21 mars à Nouakchott de la Commission scientifique de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains (FM6OA). C’est, d’ailleurs la première fois depuis sa création en 2015 que l’instance tient une session hors de son siège social à Fès.

Dans la capitale mauritanienne, les membres de la FM6OA ont examiné le projet de la Charte des Ouléma Africains. Selon la Fondation, le document s’articule sur cinq axes : «la science et les savants dans le contexte africain», «la préservation des grandes constantes religieuses africaines», «les valeurs islamiques et la protection du commun religieux», «la protection de la sécurité spirituelle en Afrique» et «l’Afrique : perspectives et aspirations».

La politique est également présente dans le projet de Charte, esquissé lors de la session ordinaire de la FM6OA à Fès en décembre 2019. Elle prône en effet le «respect de la souveraineté des pays et de leur intégrité nationale et territoriale».

La réunion de Nouakchott a connu la participation de ouléma venus du Maroc, Mauritanie, Sénégal, Mali, Tchad, Burkina Faso, Soudan et Tanzanie.