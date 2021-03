Santé de Zefzafi : Des eurodéputés saisissent l’ambassadrice de l’UE à Rabat

Dans une lettre adressée le 19 mars à l’ambassadrice de l’UE à Rabat, une trentaine d’eurodéputés de la gauche européenne se disent préoccupés par la santé des détenus du Hirak du Rif, notamment Nasser Zefzafi et Mohamed Jalloul, suite à la grève de la faim observée en février.

Les parlementaires demandent à la diplomate allemande, Mme Claudia Wiedey, «de réagir publiquement à l'état de santé inquiétant des prisonniers politiques de Rif, de leur rendre visite dans les prisons et rencontrer leurs avocats», selon l’auteur de la missive, Miguel Urbán (eurodéputé espagnol de Anticapitalistas et fondateur de Podemos), dans des déclarations à la presse.

«Le Maroc a des obligations qu'il doit remplir. L’UE doit cesser d'ignorer les violations constantes que le régime marocain commet contre le peuple rifain», a t-il ajouté. L’eurodéputé a révélé que des lettres similaires ont été envoyées au président du Parlement européen et du président de la commission des droits de l'Homme «pour solliciter également leur réaction». Urbán a dénoncé par ailleurs «le silence complice» de l’UE, réclamant de conditionner les aides financières accordées au royaume par un respect des droits de l’Homme.

En février dernier, l’Espagnol avait déjà pris la tête d’un groupe d’eurodéputés demandant la «suspension de l'accord de commerce et de pêche et le financement que le Maroc reçoit en termes de voisinage et d'investissements». Une sanction que l'UE est appelée à prendre «contre les violations des droits de l'Homme commises par» le Maroc au Sahara occidental.

Pour mémoire, des parlementaires européens avaient exprimé dans une lettre adressée en septembre au chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, leur «préoccupation quant à la situation des prisonniers politiques du Hirak du Rif à la lumière de la pandémie Covid-19».