Covid-19 : Le Serum Institute of India retardera les expéditions de vaccins vers le Maroc

Le Serum Institute of India (SII) a informé plusieurs de ses partenaires internationaux, dont le Maroc, que les approvisionnements supplémentaires du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 seraient retardés en raison de la demande croissante en Inde. Selon l’agence Reuters, la décision intervient aussi alors que l’institut tente d'augmenter ses capacités, a expliqué une source proche du dossier.

La nouvelle survient alors que l'Inde, le plus grand fabricant de vaccins au monde, est critiquée au niveau national pour avoir donné ou vendu plus de doses que celles destinées au pays. Reuters rappelle que l’inde, qui a signalé le plus grand nombre d'infections après les États-Unis et le Brésil, connaît actuellement une deuxième vague, portant le total des infections au Covid-19 à environ 11,6 millions.

Les derniers retards, signalés pour la première fois par le quotidien Times of India, sont apparus quelques jours après que la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle devrait ralentir le déploiement de son vaccin Covid-19 le mois prochain, car SII était susceptible de délivrer plus de doses plus tard que prévu.

SII a fourni la moitié des 10 millions de doses récemment commandées par la Grande-Bretagne. Le Brésil a déjà reçu 4 millions de doses de SII, l'Arabie Saoudite 3 millions de doses et le Maroc 7 millions de doses. Les trois pays avaient commandé 20 millions chacun.

La source de Reuters a précisé toutefois que le SII travaille à augmenter sa production mensuelle à 100 millions de doses d'ici avril/mai contre 60 millions à 70 millions actuellement, ce qui pourrait améliorer les approvisionnements.