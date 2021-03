Figuig : La FGD appelle l’Etat à «protéger la souveraineté nationale»

L'organe exécutif de la Fédération de la gauche démocratique (FGD) a indiqué, samedi, suivre avec inquiétude l’angoisse et le désarroi de la population locale à Figuig. Dans un communiqué, la FGD revient ainsi sur la «provocation par le régime algérien d'une nouvelle crise dans la région, en imposant un ultimatum aux agriculteurs d’Al Arja pour quitter avant le 18 mars, sans prendre en considération leurs droits et leurs sacrifices au cours des dernières décennies pour les terres de leurs ancêtres».

La fédération a exprimé sa «solidarité absolue avec les agriculteurs touchés qui ont perdu leurs propriétés», appelant l'Etat marocain à «assumer ses responsabilités, à répondre à leurs demandes légitimes et à protéger la souveraineté nationale» et pointant du doigt le timing de cet «acte du régime algérien». L’occasion pour la FGD d’appeler le Parlement marocain à «discuter de l'accord injuste de délimitation des frontières, signé entre le Maroc et l'Algérie le 15 juin 1972 et d’appeler à son amendement sur la base de l'équité et de l'exploitation conjointe des zones frontalières dans le cadre de l’unité maghrébine».

«L'Algérie et le Maroc doivent éviter de tomber dans tout plan visant à introduire plus de tension dans notre région et à l'introduire dans la fragmentation et les conflits», conclut le communiqué.