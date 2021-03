Para-athlétisme : Le Maroc termine deuxième avec 23 médailles, dont neuf en or

La sélection nationale handisports a terminé sa participation au Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme, qualificatif pour les Jeux paralympiques de Tokyo, à la deuxième place avec 23 médailles, dont neuf en or.

Avec sept nouvelles médailles remportées samedi, troisième et dernière journée du meeting de Tunis, les athlètes marocains se sont hissés au deuxième rang du tableau des médailles (9 or, 8 argent et 6 bronze), devancés de peu par les Tunisiens qui se sont imposés par une légère avance à la différence des médailles d'argent (28 médailles: 9 or, 12 argent et 7 bronze).

La troisième place est revenue à la Colombie qui a totalisé 16 médailles (7 or, 7 argent et 2 bronze), devant la France qui a terminé la compétition à la 4e place avec 16 médailles (7 or, 6 argent et 3 bronze), suivie de la Turquie (5e) avec 14 médailles (7 or, 5 argent et 2 bronze) et l'Algérie (6e) avec 18 médailles (7 or, 4 argent et 7 bronze).

Cette troisième journée a, notamment, été marquée par la pulvérisation du record du monde de lancer du disque dans la catégorie F40 par la Marocaine Youssra Karim qui a lancé à une distance de 35.33m.

Faouzia El Kissioui s’est également illustrée au lancer de javelot dans la catégorie F33 en raflant l’or, suivi d’Adnane Khouri T13 au 400m.

Les médailles d’argent ont été remportées par Abdelfattah Bammou (T54) au 400m, Redouane Thabet (F40) au lancer du poids et Azeddine Nouiri (F33) au lancer du disque. Hayet El Garaa (F41) a offert au Maroc sa dernière médaille de bronze au lancer du disque.

Cette compétition internationale a été organisée du 18 au 20 mars au stade d’athlétisme de Radès (20 km de Tunis) avec la participation de 600 athlètes représentant 64 pays.