Rue Eve Branson à Asni ? Un hommage de la population locale et 25 ONG

En janvier dernier, le Royaume-Uni et le Maroc ont perdu Evette Branson. Philanthrope britannique et mère de Richard Branson, fondateur de Virgin, elle est décédée des suites du Covid-19 à l'âge de 96 ans. Militante pour les droits de l’enfant et des femmes, elle avait dédiée sa vie à cette cause, en œuvrant dans la région d’Asni, au sud de Marrakech.

Elle avait ainsi créé en 2005 la Fondation Eve Branson (FEB) pour poursuivre plusieurs projets à forte valeur ajoutée destinée à la population locale. En 2015, sa fondatrice a été décorée à Londres des insignes du Wissam alaouite de l'ordre d'officier, que lui a décerné le roi Mohammed VI en reconnaissance de ses actions humanitaires réalisées au Maroc.

Pour rendre un hommage à la philanthrope britannique, 25 associations locales ont déposé, le 15 mars dernier, une demande auprès du président de la commune d’Asni. Elles souhaitent ainsi baptiser un tronçon routier reliant le Cercle d’Asni à la Kasbah Tamadot, en reconnaissance de ses projets et ses services pour la région.

«Nous saluons les initiatives nombreuses rendues par cette femme à notre région et sa détermination à aider la population dans plusieurs domaines. Pour nous, le plus grand hommage est de donner son nom à l’un des quartiers de la région», indiquent-elles dans leur lettre, consultée par Yabiladi.

Les ONG locales rappellent aussi que la Fondation Eve Branson continue de gérer plusieurs projets environnementaux, sociaux et éducatifs dans la région. «Baptiser cette route au nom d’Eve Branson permettra de renforcer la détermination de sa famille à continuer son soutien au développement de la région», ajoutent-elle.

Un geste symbolique pour rendre hommage à une grande femme

«Cette grande femme a soutenu, à travers sa fondation, pas moins de six douars de la région, dans plusieurs domaines sociaux et économiques, qui vont des forages de puits pour permettre un accès à l’eau aux projets éducatifs et environnementaux», nous confie Houssein Bahja, président de l’association Tamgounsi à Asni, à l’origine de l’initiative.

L’associatif cite, à cet égard, le projet de la fondation de créer un réseau de collecte et de stockage des déchets ainsi son soutien, pendant la crise sanitaire, à la population défavorisée en leur octroyant des aides directes.

«Nous ne pouvons oublier son soutien indéfectible pour notre région et nous voulons que les gens se souviennent d’elle à travers ce geste symbolique en baptisant la route reliant le cercle à l’hôtel de sa famille.» Houssein Bahja

Le président de l’association Tamgounsi indique que sa proposition a récolté le soutien de la population locale ; 26 associations ont signé la lettre adressée au conseil municipal d’Asni.

«Le conseil a également apprécié notre initiative, et notamment les deux vice-présidents et d’autres conseillers», précise Houssein Bahja qui ajoute que la proposition sera discutée lors de la prochaine session du conseil communal. «Je crois que le fait de donner son nom à cette route permettra d’entériner l’empreinte qu’elle a laissé dans notre région», conclut-il.

Si l’initiative se concrétise, elle marquera ainsi les esprits étant donné que les élus sont souvent réticents à l'odonymie d'initiative citoyenne. L’on se rappelle de la mobilisation à Rabat en 2015 pour baptiser une avenue au nom de la chercheuse marocaine Fatema Mernissi qui n’a toujours pas été votée par le conseil municipal dirigé par le PJD.

Paradoxalement, les élus de la Lampe à Temara, ville voisine de Rabat, ont créé une polémique en mai dernier, en donnant des noms de figures du salafisme à des rues du quartier Al Mansour Addahabi avant qu’ils ne reviennent sur leur décision.