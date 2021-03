Maroc-Allemagne : El Othmani répond à l’injonction de Bourita

Nasser Bourita et Saad-Eddine El Othmani / Archive - DR

Le chef du gouvernement entend imposer son autorité à certains de ses ministres qui osent le défier. Dans une circulaire publiée le 19 mars, Saad-Eddine El Othmani a rappelé aux membres de son cabinet que les orientations et les directives qui concernent plusieurs départements «doivent émaner du chef du gouvernement, en sa qualité de responsable de la coordination des travaux du gouvernement et le suivi des activités de ses membres, conformément à l’article 5 de la loi organique n°65.13», publiée au Bulletin officiel de mars 2015.

Un passage qui sonne comme une réponse à l’ordre donné, le 1er mars, par le ministre des Affaires étrangères au chef du gouvernement et aux autres ministres de «suspendre tout contact avec l’ambassade d'Allemagne au Maroc». Une injonction qui avait suscité des grincements de dents dans les rangs du PJD.

Pour rappel, en décembre 2018 à la Chambre des représentants, El Othmani avait déclaré qu'«il n’y a pas de super ministre dans mon gouvernement». Et si Othmani a choisi de répondre au chef de la diplomatie par une circulaire, en octobre 2015, Abdelilah Benkirane avait opté pour la confrontation directe avec ses ministres des Finances Mohamed Boussaid et de l’Agriculture et la Pêche au sujet de la tutelle sur le fonds de 55 milliards de dirhams destiné au développement du monde rural, confiée à Aziz Akhannouch.