Une unité de recyclage du textile sera installée à Tétouan Park

Un accord a été établi, vendredi, pour l’installation d’une unité de recyclage et valorisation du textile dans la zone industrielle de Tétouan Park, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la province de Tétouan. Cette nouvelle installation, qui débutera son activité à partir de lundi prochain, prévoit la création de 300 emplois directs au profit de la population de la province de Tétouan et de la préfecture de Fnideq à terme, indique un communiqué du Centre régional d’investissement de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

afin d’offrir à ses employés un cadre de travail confortable, la société assurera le transport gratuit de ces ouvriers lesquels bénéficieront d’une avance sur salaire dès la signature de leurs contrats Anapec, précise la même source. Cette structure industrielle s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique pour le développement économique local, visant à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, compte tenu l’impact de la Covid-19.

Il convient de rappeler qu'un ensemble d’actions ont été établies, afin de lutter contre les effets délétères de la crise du coronavirus sur l’économie de la préfecture M’diq-Fnideq. Il s'agit notamment de l'accélération de l’aménagement de la nouvelle zone d’activités économiques à Fnideq, dont le coût global s’élève à 200 millions de dirhams (MDH), à travers la création d’une plateforme de 10 ha dédiée à l’accueil des activités économiques à forte valeur ajoutée, et de l'incitation d’un ensemble d’opérateurs économiques à s’installer dans les villes de Tétouan et de Fnideq, ce qui a permis la création d'environ 1 000 emplois.

A cela s'ajoutent la mise en œuvre d’un programme d’initiatives économiques intégrées de la préfecture et de la province de Tétouan, pour la période 2021-2023, et la mise en place de 5 caisses de financement des initiatives d’auto-emploi, d’un budget de plus de 60 MDH, à la préfecture de M’diq Fnideq et à la province de Tétouan.