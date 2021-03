Le Maroc en tête du classement du baromètre CIAN sur le climat des affaires en Afrique

Le Maroc a été placé en tête du classement du baromètre du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) sur le climat des affaires en Afrique, élaboré chaque année et dévoilé jeudi. Il s’agit d’une enquête auprès des entreprises étrangères implantées en Afrique sur les perspectives de leur activité, leur appréciation du climat des affaires et si elles prévoient de nouveaux investissements. Ce baromètre, qui permet de mesurer les progrès et les fragilités des différents pays, est un outil de référence pour les investisseurs et les décideurs.

Ainsi, le Maroc améliore son score en obtenant la note de 3,2 sur 5 contre 3,1 en 2019. Le royaume occupe ainsi la première place, ex æquo avec l’Île Maurice. A titre de comparaison, l'Afrique du Sud obtient la note de 2,9, l'Algérie 2,5, l’Egypte 2,9, la Tunisie 2,8 et la Mauritanie 2,6.

L’étude a porté sur 31 pays africains qui ont obtenu différents scores.

Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) rassemble et accompagne dans leur déploiement l’essentiel des sociétés françaises investies sur le continent africain. Ses membres réalisent 80% du volume d’affaires français avec l’Afrique, estimé à 60 milliards d’euros.