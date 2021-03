Permis de conduire et cartes grises : Les délais de rendez-vous réduits à 48h

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a indiqué avoir réduit les délais de prise des rendez-vous au niveau de ses services administratifs à la plus courte durée possible, ne dépassant pas 48 heures dans la majorité des centres d’immatriculation, notamment pour le dépôt des dossiers relatifs aux permis de conduire et aux cartes grises.

Dans le cadre de l'amélioration de la performance de ses départements territoriaux et de la promotion de la qualité de ses services aux usagers, la Narsa a mis en place un portail électronique permettant la prise de rendez-vous pour le dépôt des dossiers de permis de conduire et de cartes grises, ainsi que le retrait de ces documents une fois disponibles, selon un communiqué de l'agence.

En outre et afin d’ancrer le principe de l’administration digitale visant l’amélioration de la qualité des services rendus par ses départements territoriaux, l'agence porte à la connaissance du public qu’elle a adopté un système d’information permettant aux personnes ayant déposé les dossiers en question de suivre les diverses étapes de traitement de ces dossiers et de réalisation de ces documents, via le portail électronique Narsa Khadamat. Cette opération permettra de réduire les fréquences de déplacement des usagers aux départements territoriaux de la Narsa et d’obtenir leurs documents dans les meilleures conditions.

L'agence appelle les citoyens ayant déposé leurs dossiers auprès de ses services territoriaux à consulter l'état de traitement de leurs dossiers via le portail avant de prendre des rendez-vous pour retirer les permis de conduire et les certificats d'immatriculation des véhicules ou de compléter les dossiers manquants.