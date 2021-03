PJD : Le vice-secrétaire général se prononce contre le boycott des élections législatives

Le vice-secrétaire général du PJD, Slimane Amrani défend la participation aux prochaines législatives. «Les appels à ne pas prendre part aux élections sont présents dans le débat interne, et il y a ceux qui l'ont exprimé ouvertement dans le cadre de leur liberté d'expression, mais en fin de compte tout le monde respecte notre règle, à savoir que l’opinion est libre mais la décision est contraignante» pour tous, a-t-il reconnu dans une interview accordée à l’agence de presse turque Anadolu.

«Ce n'est pas la première fois que le parti rencontre des difficultés de cette ampleur, mais il n'a jamais décidé de boycotter les scrutins.» Slimani Amrani

Et d’expliquer que l’approche prônée par le PJD est «la participation, quels que soient les défis et les difficultés». L'amendement du quotient électoral sur la base des inscrits «ne garantit pas nécessairement la première place à une autre formation que le PJD.»

«Par conséquent nous ne devons pas laisser l'arène vide, et continuer à participer, et puis notre bilan dans la gestion des affaires publiques et gouvernementales est honorable», a-t-il lancé à l'adresse de ses «frères» et «sœurs» réticents à se rendre aux urnes. Cette question du boycott des élections sera sans doute brandie par des membres du PJD à l’occasion de la session extraordinaire de son conseil national les 20 et 21 mars.