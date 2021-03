Sahraouiya : Le duo "Girls and roses" gagnantes de la 7e édition

L'équipe "Girls and roses" de Assia Faraoui Santana et Karine Blanchard a remporté la 7e édition du raid solidaire féminin "Sahraouiya", organisé du 13 au 20 mars à Dakhla sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Assia et Karine ont mené la belle aventure de Sahraouiya dans la nature de la ville de Dakhla en se battant pour l'association marocaine "Les amis du ruban rose", qui a pour objectif principal de soutenir les femmes atteintes d’une affection ou d’un cancer du sein.

L'équipe "Malwanda", composée de Ernestine Umubyeyi de Rwanda, étudiante à la faculté de médecine de Rabat, et Aichata Ousmane Jattara du Mali, étudiante à l’École nationale d'architecture (ENA) de Rabat, est arrivée en deuxième position.

Les représentantes de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) participent pour la troisième fois à Sahraouiya et se sont entrainées pour une période de trois mois avant le début de la compétition.

Le duo "Gazelles in the city" est arrivé en troisième place, l'équipe est composée de Sihame Fakir et Nadia Rioland, qui se battent au profit de l'association "Sport dans la ville" qui assure la mise en place et l’encadrement de centres sportifs dans des quartiers difficiles.

Organisé par l’association "Lagon Dakhla pour le développement du sport et l'animation culturelle" et le groupe Dakhla Attitude, ce challenge sportif 100% féminin réunit pour cette 7è édition des équipes de différentes régions du Maroc, mais également d'Afrique et d'Europe.