France : Les mosquées restent ouvertes malgré le nouveau confinement

La Grande Mosquée de Paris à indiqué, ce vendredi, que les règles sanitaires appliquées aux lieux de culte demeurent inchangées sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué en raison du nouveau confinement décidé par les pouvoirs publics dans plusieurs régions de France à partir du samedi 20 mars 2021, l’instance a précisé que les mosquées sont donc autorisées à rester ouvertes, en prenant en considération l'heure du couvre-feu désormais fixée à 19h.

«Nous remercions les responsables des associations cultuelles et l'ensemble des fidèles pour leur respect des mesures sanitaires en vigueur et des gestes de protection. La plus grande attention doit être accordée aux personnes âgées et vulnérables, que nous invitons toujours à ne pas se rendre à la mosquée», poursuit le communiqué. «Nous pouvons espérer que cette nouvelle étape difficile conjuguée au renforcement de la campagne de vaccination nous conduise vers la fin de la crise sanitaire», conclut la Grande Mosquée de Paris.

Jeudi, le premier ministre Jean Castex a annoncé, sans en prononcer le nom, un nouveau confinement, pour une durée de quatre semaines, des huit départements de la région Ile-de-France et des cinq départements des Hauts-de-France, deux régions particulièrement frappées par l’aggravation de l’épidémie, écrit Le Monde. Un confinement, qui entrera en vigueur vendredi soir à minuit et qui concerne aussi les départements des Alpes-Maritimes, de l’Eure et de la Seine-Maritime.

De plus, le couvre-feu a été retardé en métropole à compter de samedi et entrera en vigueur à 19 heures au lieu de 18h, pour tenir compte du passage à l’heure d’été notamment.