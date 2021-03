Sabri Boukadoum : L'Algérie «n'acceptera pas d'imposer une solution» aux Sahraouis

Les ministres algériens continuent de multiplier les déclarations destinées à titiller le Maroc. Jeudi, le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum a ainsi assuré que son pays n’a pas changé et ne changera pas sa position sur la question du Sahara occidental. «Nous n’avons pas changé et nous ne changerons pas de position, parce qu’il ne s’agit pas seulement de droit international, mais de notre conviction profonde qu’il n’y aura pas de règlement sans une consultation libre et transparente du concerné qui est le peuple du Sahara occidental», a-t-il insisté, lors d’un entretien accordé à la Radio Algérie internationale (RAI).

Sabri Boukadoum a ainsi souligné que l’Algérie n’a pas l’intention de se substituer au peuple sahraoui. «Je vous le dis de la manière la plus claire, nous appuierons ce que les sahraouis décideront», a-t-il lancé avant d’assurer qu’«il est absolument hors de question que l’Algérie se substitue à qui que ce soit». «L’Algérie n’acceptera pas qu’on impose une solution contre le vœu des populations concernées», a-t-il martelé.

Interrogé par la radio algérienne sur «les attaques que subit le pays de la part du voisin marocain», le chef de la diplomatie algérienne a ajouté que son pays «n’insulte pas». Il a également vanté «la médiation de l’Algérie dans les pays voisins en conflit», sur lesquels son pays rivalise avec le royaume, en arguant qu’Alger est motivé par sa volonté de «règlement pacifique des conflits et la sécurisation de [ses] frontières».