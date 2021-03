Maroc : Les soutiens de Maâti Monjib appellent à sa libération, à son 16e de grève de la faim

L’épouse de l’historien et militant Maâti Monjib, Christiane Dardé s’est adressée publiquement au président français Emmanuel Macron, l’appelant à intervenir pour la remise en liberté de son mari. «Mon mari, Maâti Monjib, franco-marocain, détenu arbitrairement au Maroc depuis fin décembre 2020, entame son 14ème jour de grève de la faim pour protester contre cette injustice. Sa santé est en jeu. S’il vous plaît, intervenez vite pour sa libération !», a-t-elle écrit mercredi.

Monsieur le Président de la République, mon mari, Maâti MONJIB, franco-marocain, détenu arbitrairement au Maroc depuis fin décembre 2020, entame son 14ème jour de grève de la faim pour protester contre cette injustice. Sa santé est en jeu. SVP, intervenez vite pour sa libération! — Dardé Christiane (@DardeChristiane) March 17, 2021

Cet appel intervient dans un contexte où les expressions de solidarité se sont multipliées pour appeler à la remise en liberté de l’historien. En France, l’écrivain Abdellah Taïa a également apporté son appui, déplorant que Monjib soit «détenu arbitrairement» et s’inquiétant que sa santé soit en jeu.

D’autres soutiens ont par ailleurs appelé Maâti Monjib à suspendre sa grève de la faim, arrivée ce vendredi à son 16e jour. Dans un appel collectif, plus de 40 militants des droits humains, avocats, parlementaires, secrétaires généraux de partis politiques et chercheurs universitaires marocains se sont adressés à l’historien, lui rappelant que sa vie, sa santé et sa liberté sont importantes pour eux. «Au nom de tous les idéaux que nous partageons tous, car ce sont nos valeurs pour lesquelles beaucoup ont fait des sacrifices pour que la justice, l’égalité, la dignité, la liberté et la démocratie soient érigées en véritables choix afin que le citoyen ressente son humanité dans sa patrie», lit-on dans cet appel parvenu à Yabiladi.

Jeudi, l’Organisation marocaine des droits de l’Homme (OMDH) a exprimé ses inquiétudes concernant l’état de santé de Monjib, alertant sur «la menace pour sa santé et son droit sacré à la vie». L’ONG a exigé la remise en liberté du militant, ainsi que son accès à un procès équitable «qui doit faire l’objet d’une observation».