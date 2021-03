Mouna Hachim suit les pas de Mohamed Ben Toumert dans un nouveau roman historique

«Ben Toumert ou les derniers jours des voilés» de l’essayiste et romancière, Mouna Hachim. / DR

La maison d'édition La Croisée des Chemins a annoncé, ce vendredi, la parution de «Ben Toumert ou les derniers jours des voilés» de l’essayiste et romancière, Mouna Hachim. Un «roman historique qui, bien que rigoureusement documenté, n’en est pas moins un écrit où l’on ressent la fluidité du style et la poésie des mots», indique un communiqué de la maison d’édition parvenu à Yabiladi.

Dans cet ouvrage, Mouna Hachim propose de «suivre les pas de Mohamed Ben Toumert, figure aussi charismatique que redoutable de la secte almohade». «Un récit palpitant à dimension politique, à portée spirituelle et profondément humain», décrit-on. «Erudit et épique», le roman historique fondé sur des événements et des personnages réels, «suscite des interrogations contemporaines portant sur les ravages du dogmatisme en contextualisant le drame d’une foi défigurée par l’extrémisme», poursuit le communiqué.

«Ben Toumert ou les derniers jours des voilés» propose ainsi une «fresque médiévale tantôt politique, intime ou spirituelle» de Marrakech à Tinmel en passant par Zagora, où «les femmes, aussi présentes, jouent un rôle inattendu et bouleversant», note la même source.

Mouna Hachim est auteure de plusieurs ouvrages, tous marqués par l’histoire et ses résonances bien actuelles, comme «Les Manuscrits perdus» (Erick Bonnier Editions, 2019), «Histoire inattendue du Maroc» (Erick Bonnier Editions, 2018), le «Dictionnaire des noms de famille du Maroc» (Le Fennec, 2012) et «Les Enfants de la Chaouia» (Autoédition, 2004).