Une première édition du rendez-vous trimestriel des entrepreneurs du Maghreb

Les patronats du Maroc (CGEM), de la Tunisie (UTICA) et de l’Algérie (CIPA) se sont retrouvés, mercredi, dans le cadre d’une conférence tenue en visioconférence. Ce nouveau rendez-vous trimestriel a été co-organisé par les trois think tank les plus actifs de la région en matière d’intégration régionale, à savoir ICEM (Maroc), le MEF (Tunisie) et CARE (Algérie), avec le soutien du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l’ESCA, indique un communiqué parvenu à Yabiladi.

La rencontre a ainsi «permis à des acteurs sectoriels de poser les bases d’un rapprochement économique dans un contexte marqué par la menace de la pandémie et par l’opportunité d’un marché régional voire continental avec ZLECAF».

Le communiqué ajoute que cette e-conférence s’inscrit dans «la construction d’une plate-forme de dialogue trimestrielle qui réunit les représentants des grands patronats de la région et les personnes influentes pour une approche bottom up visant à porter des propositions pragmatique pour accélérer l'intégration».

Dans ce sens, Moulay Hicham Guenoun, cofondateur de l’ICEM et président directeur général de We Speak Citizen a insisté sur un «dialogue pour favoriser un réseautage BtoB qui concernerait aussi le secteur très dynamique de l’économie sociale et solidaire (ESS)».

Pour sa part, Abdou DIOP, président de la Commission Afrique CGEM au Maroc, a affirmé, dans le contexte de l’actuelle crise économique, que «le Maghreb a besoin de secteurs de relance à portée régionale comme le tourisme en Afrique de l’Ouest». «Le Maghreb dispose d’une vraie complémentarité (agroalimentaire) et de secteurs performants (l’ingénierie, l’énergie verte, hydrogène, pharmaceutique) mais doit s’unir avec une vision, faute de quoi cela ne dépassera pas le stade de potentiel», a-t-il ajouté.