Solar Decathlon Middle East : Un partenariat IRESEN-UMI pour la participation du Maroc

L’Université Moulay Ismail de Meknès (UMI) et l’Institut de recherche en énergie solaire et en énergies Nouvelles (IRESEN) ont officialisé, jeudi à Benguérir, leur partenariat visant à soutenir la participation du Maroc au Solar Decathlon Middle East (SDME 2021), prévu en octobre et novembre prochains à Dubaï. Cette officialisation a eu lieu lors d'une conférence destinée à jeter la lumière sur la participation de l'équipe marocaine Solar-Ution à la compétition internationale Solar Decathlon Middle East.

Le Maroc sera représenté dans cette manifestation internationale par cette équipe multidisciplinaire de l’UMI, composée de doctorants, d’ingénieurs, d'architectes et de designers qui ont prouvé leur expertise et leur capacité d'inventer de vraies solutions durables privilégiant l’utilisation de matériaux locaux et des technologies révolutionnaires.

Ayant déjà remporté le premier prix de la durabilité et le troisième prix lors du Solar Decathlon Africa organisé en septembre 2019 par l’IRESEN et l’Université Mohammed VI Polytechnique, Solar-Ution souhaite pour cette édition du Solar Decathlon Middle East se positionne sous la bannière d’une équipe nationale, fédérant autour d’elle un nombre important de partenaires institutionnels et un réseau élargi d’opérateurs industriels et socio-économiques et des institutions de recherche.

«A travers ce partenariat, nous ambitionnons de mettre en avant le potentiel de nos jeunes à devenir leaders et acteurs du changement de demain et inciter à une mobilisation nationale des différentes institutions pour appuyer et promouvoir la participation du Maroc au SDME et à l’EXPO2020», a souligné Samir El Jaafari, vice-président à la coopération et aux relations internationales à l’UMI et coordonnateur académique de l’équipe Solar-Ution.

«Nous sommes ravis de mettre en place ce partenariat car nous croyons en nos jeunes et sommes convaincus de leur talent et potentiel dans l’innovation et le développement d’architecture durable du future», a déclaré pour sa part Badr Ikken, directeur général de l’IRESEN.

Solar Décathlon est une compétition internationale qui prime des équipes universitaires ambitieuses de concevoir, construire et exploiter des maisonnettes alimentées par des énergies renouvelables, qui s’adapteraient au climat local.