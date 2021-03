Rabat : Le casseur de manifestation interpelé par la police

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a réussi, jeudi, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller le suspect apparu dans des séquences vidéo en train d'user, mercredi dernier à Rabat, de la violence à l'encontre de participants à une manifestation.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de police judiciaire chargés d'enquêter sur cette affaire avaient entamé toutes les recherches préliminaires nécessaires à la lumière des données et enregistrements relayés par les réseaux sociaux, et qui ont permis d'identifier le suspect impliqué dans la commission de ces actes criminels et de l'interpeller.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet.