Rétropédalage de Benkirane qui avait rompu ses relations avec Othmani et plusieurs ministres du PJD

Saad-Eddine El Othmani et Abdelilah Benkirane / Archive - DR

Nouvel épisode dans le feuilleton des tensions au sein du PJD. Finalement le divorce annoncé tambour battant entre Abdelilah Benkirane et ses «frères», Saad-Eddine El Othmani, Mustafa Ramid, Aziz Rebbah, Mohamed Amekraz, et Lahcen Daoudi, n’aura duré qu’une semaine.

Dans une nouvelle lettre manuscrite diffusée sur sa page Facebook, l'ancien chef du gouvernement a annoncé «suite à une médiation d’Abderrahim Chikhi (président du Mouvement Unicité et Réforme, ndlr.) et le Dr. Azzeddine Youssef», il a décidé de répondre favorablement à leur requête et «renoncer à la rupture des relations avec les ministres dont les noms ont été cités dans le précédent communiqué» du 11 mars.

En revanche, Benkirane est resté ferme sur le gel de son adhésion au PJD. Une décision qu’il a prise pour protester contre l’adoption du projet de loi légalisant le cannabis à usage thérapeutique par le gouvernement El Othmani.

Cette «réconciliation» est annoncée deux jours avant la tenue d’une nouvelle session extraordinaire du conseil national du PJD, prévue les 20 et 21 mars.