Rabat : Enquête judiciaire à l’encontre du casseur de la manifestation des contractuels

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Rabat a décidé, ce jeudi, d’ouvrir une enquête dans le cadre de l’affaire du casseur de la manifestation des enseignants-cadres des académies.

Dans un communiqué consulté par Yabiladi, le procureur du roi, qui rappelle que plusieurs images et vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, montant une personne en civil usant de la violence lors dudit rassemblement, a précisé que cette enquête a été confiée à la police judiciaire de la capitale.

Plutôt ce jeudi, la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra a annoncé, dans un communiqué, l’ouverture d’une enquête sur les mêmes faits, afin de «déterminer l'identité de la personne apparue sur ces photos et vidéos, définir les tenants et aboutissants des faits susmentionnés et établir les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent».

Mustapha Ramid, ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le Parlement, a réagi à cette affaire, dénonçant une «violence illégale contre des citoyens sur la voie publique» et appelant à ouvrir une enquête.