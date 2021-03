Espagne : Des ONG pro-Polisario réclament la suspension de la vente d’un navire de guerre au Maroc

Le 8 janvier, la société publique espagnole Navantia officialisait la vente d’un patrouilleur à la marine royale marocaine. Deux mois après cette annonce, douze organisations proches du Polisario dénoncent le contrat, indique un média hispanophone du Polisario. Ce jeudi 18 mars, elles ont demandé au ministère espagnol de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme de «suspendre» le contrat sous prétexte qu'il «contrevient à la législation espagnole sur le commerce des armes et au droit international».

«La vente du navire viole également la responsabilité juridique de l'Espagne en tant que puissance administrante du territoire non autonome du Sahara occidental, reconnue par les Nations unies et la justice espagnole et européenne.»