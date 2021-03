Après Dar Bouazza, des constructions au niveau des plage de Rabat et Mohammedia démolies

Emboitant le pas à celle de Dar Bouazza, les autorités locales de Rabat et de Mohammedia ont procédé, ce jeudi, à la destruction de plusieurs commerces et cabanes situées au niveau des plages de la capitale et plage des Sablettes. Selon des photos partagées sur les réseaux sociaux, plusieurs constructions ont été rasées.

Plage de Rabat et d’ablettes pic.twitter.com/vlGgoZJxxP — Pureblue (@pureblue0409) March 18, 2021

Hier, la même scène s’est produite à Dar Bouazza où des écoles de surf, des kiosques et certains restaurants ont subi le même sort. Deux propriétaires d’écoles, joints par Yabiladi, ont affirmé qu’ils ne disposaient que d’«autorisations provisoires» de la commune pour construire des cabanes.

Les décisions de démolition dans plusieurs villes du littoral interviennent alors qu'un projet sur l'occupation du domaine public doit être examiné ce jeudi en conseil de gouvernement.