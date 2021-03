Rabat : Enquête ouverte sur le casseur de la manifestation des contractuels

Une enquête a été ouverte, ce jeudi, pour déterminer l'identité d'une personne en civil apparue sur des photos et vidéos relayées par plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, usant de la violence lors de la dispersion d'un rassemblement des enseignants-cadres relevant des Académies régionales.

Selon un communiqué de la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, l’enquête a été ouverte pour «déterminer l'identité de la personne apparue sur ces photos et vidéos, définir les tenants et aboutissants des faits susmentionnés et établir les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent».

Plutôt dans la matinée, le ministre d'État chargé des droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement, Mustafa Ramid a réagi à ces publications, en appelant à ce que cet «agent d’autorité» soit tenu pour responsable. «De manière incompréhensible, injustifiée, inacceptable ou irraisonnable, cette personne en civil semble pratiquer une violence illégale contre des citoyens dans la rue publique», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Mercredi, plusieurs syndicats ont dénoncé le recours à la force, par les autorités locales de Rabat, afin de disperser une manifestation des enseignants contractuels. Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos diffusées ont également fait réagir plusieurs activistes, qui ont lancé un hashtag «#protect teachers in Morocco», en solidarité avec ces enseignants.