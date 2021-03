Covid-19 : Le ministère de la Santé recommande de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca

Le ministère de la Santé a recommandé, mercredi, de continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca dans les campagnes de vaccination à l'échelle nationale, après une réunion à ce sujet de la Commission nationale consultative de pharmacovigilance.

La Commission s'est réunie, mercredi, pour étudier et évaluer les effets secondaires concernant les troubles de coagulation et les évènements thromboemboliques chez les bénéficiaires du vaccin AstraZeneca utilisé pour développer l'immunité contre le virus Covid-19, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ses membres ont confirmé à l'unanimité que les bénéfices du vaccin AstraZeneca l'emportent sur les risques et qu'il n'y a pas de lien direct entre ces effets secondaires et l'utilisation de ce vaccin.

Le ministère de la Santé souligne qu'il surveille en permanence la sécurité du vaccin contre le coronavirus disponible dans le Royaume en suivant et en analysant les cas d'effets secondaires, les évidences scientifiques et les données disponibles à ce sujet au niveau national et international, en coordination avec les autorités sanitaires et réglementaires.

Il exhorte tous les concitoyens et praticiens de la santé à informer le Centre national de pharmacovigilance, via le portail en ligne désigné à cet effet, des effets secondaires des vaccins contre le coronavirus.

Le ministère affirme qu'à ce jour aucun décès n'a été enregistré parmi les bénéficiaires du vaccin AstraZeneca à la suite de complications liées aux effets secondaires du vaccin. «La protection de la santé de tous les concitoyens est l'une de ses priorités et aucun effort ne sera épargné. Toutes nouvelles données concernant les vaccins et leur sécurité d'emploi seront annoncées via leurs canaux officiels», conclut le communiqué.