Les hammams de Casablanca rouvrent enfin leurs portes à partir de ce jeudi

Fermés depuis plusieurs mois dans le cadre des mesures restrictives destinées à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, les hammams de Casablanca devront rouvrir à partir de ce jeudi. «Les autorités publiques vont diffuser cette décision et la communiquer aux propriétaires des hammams publics à partir de ce mercredi 17 mars», a révélé Rabii Ouachi, président de la Fédération des propriétaires et usagers des hammams et des douches publiques, ce mercredi.

Joint par Le360, le responsable a ainsi confirmé l’information en précisant qu'un dispositif sanitaire complet sera transmis aux professionnels du secteur par les autorités locales pour encadrer cette réouverture.

En février dernier, le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le Parlement, Mustapha Ramid a assuré que les employés des hammams traditionnels fermés en raison de la propagation de la Covid-19 seront prochainement indemnisés pour perte d'emploi. Les hammams fermés se situent dans 15 préfectures et provinces sur un total de 82, a-t-il relevé, précisant que leur réouverture demeure tributaire de l’amélioration de la situation épidémiologique et de la décision des comités locaux ad hoc. Une décision qui a été accueilli avec soulagement par les employés de ce secteur.

Le gouvernement a été interpelé, quelques jours plus tôt, par une question parlementaire, sur la fermeture des hammams et l'exclusion de leurs professionnels de tout soutien.