Une boule de feu d'une comète traverse le ciel du Maroc et de l’Espagne

Une boule de feu provenant d'une comète a traversé, mardi, le ciel entre la côte nord du Maroc et le sud de l'Andalousie, après être entrée dans l'atmosphère vers 1h51 du matin à une vitesse de 140 000 kilomètres à l'heure. Selon l’agence EFE, ce phénomène a été documenté par les détecteurs du projet SMART, de l'Institut d'Astrophysique d'Andalousie (IAA-CSIC), des observatoires astronomiques de Calar Alto (Almería), Séville et La Hita (Tolède) et Sierra Nevada (Grenade).

José María Madiedo, principale chercheur du projet SMART à l'Institut d'Astrophysique d'Andalousie (IAA-CSIC) a expliqué que la boule de feu a été vue au sud et au centre de l’Espagne. Sa collision avec l'atmosphère à cette vitesse énorme l’a rendu incandescente, générant ainsi une boule de feu qui a commencé à une altitude d'environ 111 kilomètres au-dessus de la Méditerranée, à environ 70 kilomètres de la côte andalouse. De là, la boule de feu a avancé dans une direction sud-ouest jusqu'à ce qu'elle s'éteigne à une altitude de 69 kilomètres au-dessus du niveau de la mer, à environ 29 kilomètres au large des côtes du Maroc. Elle aurait ainsi parcouru une distance totale d'environ 72 kilomètres.

En janvier dernier, un phénomène similaire a été signalé par les détecteurs du projet SMART, lorsqu’une boule de feu provenant aussi d'une comète a traversé le ciel entre la côte nord du Maroc et le sud de l'Andalousie, mais dans le sens contraire. Après être entrée dans l'atmosphère vers 22h10 à une vitesse de 65 000 km/h, elle avait commencé à une altitude d'environ 106 kilomètres au-dessus du nord du Maroc, presque à la verticale de la ville d’Al Hoceima et s'est éteinte à une altitude de 65 kilomètres au-dessus de la Méditerranée, à environ 30 kilomètres de la côte marocaine. La boule de feu avait ainsi parcouru une distance totale d'environ 50 kilomètres.