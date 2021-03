Figuig : Le PPS appelle le gouvernement à intervenir auprès des propriétaires à El Arja

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé le gouvernement El Othmani à veiller sur le respect des droits des propriétaires privés marocains des champs de palmiers dattiers à El Arja (nord-est de Figuig), sommés par l’armée algérienne de quitter ces terres considérées sous souveraineté de l’Algérie. Dans un communiqué, la formation a dénoncé mardi une démarche à «caractère provocateur», qui intervient «dans des circonstances difficiles liées aux relations entre les deux pays».

Exprimant sa «pleine solidarité avec les familles lésées», le PPS a appelé aussi le gouvernement marocain à adopter «une approche de transparence, dans un cadre de fermeté, de sagesse et d’équilibre, en exposant les dimensions de cette question, compte tenu de sa sensibilité, de son importance et de l’intérêt de l’opinion public à son égard».

Pour le parti, l’exécutif marocain doit également «rendre compte de la situation préoccupante des familles marocaines concernées par cette décision et doit tout mettre en œuvre pour protéger leurs droits et leurs intérêts». Selon la formation politique, «l’intérêt public des deux pays consiste à éviter tout ce qui alimenterait l’atmosphère d’escalade et de tension, avec les grands dangers qu’elle comporte pour l’espace commun».

A la veille de l’expiration de l’ultimatum posé par l’armée algérienne, la mobilisation à Figuig se multiplie au sein des habitants, des acteurs de la société civile et des agriculteurs concernés par les déplacements d’El Arja. Parallèlement aux manifestations quotidiennes que connaît la ville, une grève générale pour le 18 mars a été annoncée, tandis que la population a été appelée à se joindre jeudi à une marche vers les exploitations concernées.

De leur côté, les autorités locales ont annoncé s’être réunis avec les représentants des terres collectives des Oulad Slimane, héritiers des propriétés qui se trouvent à El Arja, en promettant de trouver des solutions aux agriculteurs lésés.