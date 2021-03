Ligue des champions : Le Wydad arrache un nul (0-0) sur la pelouse du Horoya Conakry

Le Wydad Casablanca (WAC) a arraché mardi un nul (0-0) sur la pelouse du Horoya Conakry, en match comptant pour la quatrième journée (groupe C) de la Ligue des Champions d'Afrique de football.

Les Angolais de Petro Atletico et les Sud-africains de Kaizer Chiefs, qui n'ont pas fait mieux, se sont neutralisés également avec le même score (0-0). Au terme de cette journée, le WAC, auteur de trois victoires et un nul, conforte sa position de leader de cette poule avec 10 points, devant Horoya Conakry et Kaizer Chiefs (5 pts).