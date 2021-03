Maroc : Le solde du Fonds spécial Covid-19 évalué à 3,5 MMDH à fin février

Siège du ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration à Rabat. / DR

Le solde du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) est positif et est évalué à près de 3,5 milliards de dirhams (MMDH), affirme, mardi, le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration. «Ce compte dispose des fonds nécessaires pour acquérir les vaccins et pour honorer tous les engagements financiers de l'Etat qui relèvent de son champ d'intervention», souligne le ministère dans un communiqué diffusé en réaction à «des allégations annonçant un solde négatif du Fonds spécial pour la gestion du covid-19».

«Suite à la publication par le ministère de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration du bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de février, certains articles de presse ont fait allusion à l'existence d'un solde négatif de 1,8 milliard de dirhams enregistré par le Fonds et qui s'explique, selon ces articles, par les dépenses induites suite à l'acquisition des vaccins contre la Covid-19 à hauteur de 1,7 MMDH», fait savoir la même source.

Le ministère tient ainsi à démentir les allégations contenues dans lesdits articles qui reposent sur une interprétation erronée des données comptables publiées dans le bulletin mensuel de statistiques des finances publiques du mois de février. «En effet, le solde publié au niveau dudit bulletin est considéré comme étant un solde de gestion, ne prenant pas en considération le solde reporté de l'année 2020. A fin décembre 2020, ce dernier se situe, en effet, à 5,3 MMDH», explique-t-il.

Sur cette base, le ministère appelle à faire preuve de prudence face à ces allégations erronées et sans fondement.