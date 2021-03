Après les Français et les Turcs, des Basques souhaitent investir au Sahara

Le Maroc est en train de réaliser une percée significative au Pays basque, une région espagnole réputée pour son soutien inconditionnel au Polisario. En témoigne, la visite d’une délégation de décideurs économiques basques à Rabat conduite par Mme Maria Tato, qui préside aux destinées de 34 entreprises et hôtels et directrice du football féminin au sein de la Fédération de football en Espagne. Hier, les membres de la mission ont été reçus par Mme Zakia Driouch, secrétaire générale du département de la pêche au ministère de l’Agriculture et de la Pêche.

Ce mardi Tato a accordé une interview à la chaîne Al Aoula diffusée lors du JT de 21 heures. Elle a souligné l’engagement du patronat au Pays basque «à investir au Maroc de Tanger à Lagouira». Mme Tato n’a pas tari d’éloges sur la politique du roi Mohammed VI, annonçant même «de prochaines visites d’investisseurs basques à Laayoune et Dakhla pour rencontrer les opérateurs économiques marocains dans le secteur de la pêche».

Cet intérêt des entrepreneurs basques est partagé également par les Français et les Turcs qui se sont déjà rendus à Dakhla, renforçant ainsi la marocanité du Sahara.

Pour mémoire, en décembre 2019, le Maroc avait expulsé une délégation de parlementaires basques appartenant à «l'Intergroupe Paix et Liberté pour le peuple sahraoui», et voulant se rendre dans les villes sahariennes.