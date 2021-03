Rabat : Le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement interpellé sur la pollution du Bouregreg

Le groupe parlementaire de l’Union marocaine du travail (UMT) a adressé une question écrite au ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, à la suite des révélations sur la situation environnementale du Bouregreg à Rabat, après de possibles déversements de lixiviats de la décharge d’Oum Azza.

«Des doutes entourent la décharge d’Oum Azza (Akrach) comme source de cette pollution, ce qui nécessite d’accélérer les analyses en laboratoire d’échantillons d’eau polluée pour informer l’opinion publique nationale et locale», a indiqué le groupe parlementaire. «Nous vous interrogeons, monsieur le ministre, sur la réalité de la situation environnementale de la vallée du Bouregreg et les mesures prises pour éviter que de tels incidents se répètent et qui pervertissent l’image de la capitale, ville lumière», écrit le groupe, décrivant «un état de grande anxiété parmi les habitants de Rabat et Salé».

L’UMT a alerté que les émanations, odeurs dégagées, morts de poissons et changement de la couleur des eaux constituaient «une réelle menace pour la sécurité sanitaire des habitants et un grand préjudice aux caractéristiques environnementales et touristiques de la vallée».

Depuis ce week-end, les habitants de Rabat et de Salé s’inquiètent en effet de cette situation, d’autant plus que des élus de la capitale ont indiqué à Yabiladi que «la semaine dernière, l’un des bassins servant à stocker les lixiviats a été détruit». Cette destruction a causé l’infiltration de ce produit toxique, causant une «odeur insoutenable vers l’Oued Akrach, l’un des affluents du Bouregreg».