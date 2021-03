Destruction de la voie romaine de Tanger : La faute au conducteur de la pelleteuse ?

Du nouveau dans la destruction de la Voie romaine de Tanger. «On a appris qu’une délégation des autorités et de la marie s’est rendue sur le lieu pour s’assurer et évaluer les dégâts sur place», nous confie Ahmed Ftouh, président de l’Association Tadaoul pour l’Education, le Patrimoine et l’Environnement.

«Les premières indiscrétions convergent vers un acte "irresponsable" de la part du conducteur de la pelleteuse qui aurai confondu le passage datant de l’époque romaine avec un autre. Quant à la raison de sa présence sur le chemin historique, le dimanche 14 mars, ils évoquent la réalisation d’un passage pour y faciliter l'accès les sapeurs-pompiers. Ils ont promis de corriger le tir, mais sans dire comment alors que le mal est déjà fait.» Ahmed Ftouh

Pour mémoire, en mai 2018, des acteurs associatifs de Tanger avaient fustigé la «restauration» du rempart de la Kasbah à l'aide de pierres et de ciment au motif de contrevenir aux trois Chartes de l'UNESCO et à la loi 22-80 portant sur la conservation et la protection des sites et monuments historiques. Ce même scénario se répétera-t-il avec la Voie romaine ?