Ramid : La protection des droits dans l’espace numérique nécessite une implication plus forte

Les méthodes de gestion efficace de l'exercice des droits et libertés dans l'espace numérique doivent être constamment adaptées, dans un cadre de coopération entre les différentes parties concernées, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le parlement, Mustapha Ramid.

Dans une allocution par visioconférence, à l'ouverture d'un colloque international organisé avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) sur les «Droits de l'Homme et défi numérique», le ministre a souligné que «les méthodes de gestion efficace de l'exercice des droits et libertés dans l'espace numérique doivent être constamment adaptées, afin d'encadrer le bon usage de cette technologie, tout en faisant la jouissance du droit un principe et de la restriction une exception».

La protection des droits de l'Homme dans le contexte numérique nécessite une implication plus forte des différents acteurs, en particulier du secteur privé, qui est un acteur majeur dans ce domaine, ajoute le responsable gouvernemental, soulignant que la collecte par les entreprises des données personnelles des particuliers à des fins commerciales et l'utilisation des technologies de surveillance nécessitent une législation et des garanties adéquates pour protéger le droit à la vie privée.

Mustapha Ramid a estimé que «si la protection des droits de l'Homme dans le contexte de la transformation numérique exige que les gouvernements adaptent et renforcent les lois nationales et renforcent les institutions concernées, il serait nécessaire de se concentrer sur la sensibilisation et la diffusion des connaissances nécessaires pour une utilisation appropriée et responsable de l'espace numérique, avec l'implication de différents acteurs».