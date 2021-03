Covid-19 : Près de 95% des doses injectées en Afrique ont été administrées au Maroc

Près de 95% des doses de vaccins anti-Covid injectées en Afrique ont été administrées au Maroc, a indiqué mardi le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Belfquih, dans le bilan bimensuel relatif à la situation épidémiologique.

Abordant la campagne nationale de vaccination ciblant tous les citoyens résidant au Maroc, y compris les étrangers en fonction des tranches d'âges et des catégories ciblées, le responsable a relevé que six semaines après le lancement de la campagne par le Roi Mohammed VI, le Royaume a vacciné plus de 4.225.311 de personnes (dose 1) et 1.767.472 personnes (dose 2), soit un total de 5.992.783 doses injectées.

Par ailleurs, M. Belfquih a fait état de la réception, au cours des deux dernières semaines, d’un sixième lot de vaccins, constitué de 500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, indiquant que de ce fait, le Maroc a réceptionné jusqu'à présent un total de 8,5 millions de doses : 6 millions de doses de Sinopharm et 2,5 millions d'Astrazeneca.

«Dans le même sillage, et pour préserver ces acquis et garantir l’acquisition de nouvelles doses dans la perspective de vacciner 30 millions de personnes, le ministère de la Santé vient d'attribuer en fin de semaine dernière l’autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin russe Spoutnik», a-t-il fait savoir.