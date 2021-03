L'influence des outils numériques sur la mémorisation chez les étudiants marocains

Les étudiants marocains et particulièrement ceux des filières scientifiques utilisent intensivement des outils numériques, ce qui influence négativement leur processus de mémorisation, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs à l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès. Intitulée «Effects of Using Digital Tools on the Process of Memorization», elle vient d’être publiée dans le Journal international des technologies émergentes d'apprentissage.

Ainsi, Amine Hamzi, Noureddine Echantoufi, Jalal Khouna et Lotfi Ajana se sont penchés notamment sur la durée d'utilisation des outils numériques comme paramètre évaluable. Ils ont ainsi tenté de «déterminer le lien entre cette durée et le processus de mémorisation afin de déterminer les conditions d'une utilisation saine et efficace».

Pour ce faire, ils ont récolté des données quantitatives obtenues à partir d'un questionnaire auprès d'un échantillon de 374 étudiants scientifiques, dont 71% sont des étudiants de la Faculté des Sciences de Dher El Mehrez (FSDM) et 29% de l'Ecole normale supérieure de Fès (ENS). Ces données ont été complétées par des entretiens avec 72 étudiants scientifiques ayant déjà répondu au questionnaire.

Les conclusions de l’étude confirment ainsi une «utilisation intensive des outils numériques» qui devient une tendance, avec une nette prédominance des smartphones sur les ordinateurs portables et les tablettes. «Près de la moitié des étudiants scientifiques marocains utilisent leurs appareils numériques pendant 18,75% de leur temps libre», font remarquer les quatre chercheurs.

Outils numériques, mémorisation et durée d’utilisation

L'étude montre qu'«il n'y a pas de différences significatives dans l'utilisation des outils numériques dans les domaines d'apprentissage», la majorité des étudiants les utilisant d'abord pour rechercher des informations puis pour leur inscription. Néanmoins, «les résultats montrent que ces outils numériques pourraient devenir de plus en plus importants dans les années à venir, donnant une portée croissante de leur utilisation, précisément en tant que mémoire externe», estime-t-on.

Les étudiants scientifiques marocains ont aussi tendance à s'appuyer sur des outils numériques pour apprendre, «ce qui influence négativement leur processus de mémorisation» et «se traduit par une faible capacité d'attention au moment de la recherche d'une information», poursuit l’étude. En effet, ses rédacteurs expliquent que «la disponibilité de l'information à travers ces outils numériques contribue à un traitement superficiel de l'information». «Cela explique à son tour pourquoi la majorité des étudiants rapportent que les outils numériques ont une influence négative sur la mémoire et l'attention», détaillent-ils. Pour eux, l'utilisation d'outils numériques a une influence directe sur la mémorisation en tant que processus d'apprentissage.

«La nature de l'influence dépend de la durée d'utilisation, car elle semble positive lorsque l'utilisation est comprise entre 1H et 2H (utilisation modérée) et négative lorsque cette durée d'utilisation dépasse 2H.» Extrait de l’étude

Pour les quatre chercheurs, «l'utilisation d'outils numériques pour une durée modérée est bénéfique pour le processus de mémorisation, tandis que l'utilisation intensive semble préjudiciable au processus de mémorisation dans la mesure où elle néglige la mémoire à long terme».