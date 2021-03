 Aéronautique : Le Maroc sortira encore «plus fort» de la crise sanitaire

Le secteur aéronautique marocain est en mesure de sortir de la crise actuelle liée au nouveau coronavirus encore «plus fort» qu'avant, a affirmé, mardi, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. «Les perspectives sont extrêmement intéressantes», a indiqué le ministre à l'occasion de l'événement «Rendez-vous de l'industrie aéronautique».

Moulay Hafid Elalamy a rappelé que «le Maroc a été résilient durant cette période de pandémie et nous avons même reçu des investisseurs internationaux avec lesquels nous avons avancé sur des extensions de leurs investissements». Soulignant que «le royaume a su s'imposer au fil des années comme un acteur crédible dans ce secteur pour jouer, en toute transparence et clarté, dans la cour des grands», le ministre a passé en revue les chiffres réalisés par l'aéronautique durant l'année écoulée, laquelle a été marquée par la crise du covid-19.

«Nous avons toujours 142 entreprises dans le secteur. Côté emploi, nous avons eu 10% de pertes, contre 43% enregistrés au niveau mondial», a-t-il précisé, ajoutant qu'en matière de chiffre d'affaires à l'export, le secteur aéronautique marocain a connu un repli de 29% en 2020, contre 50% constatés à l'échelle internationale.

«Nous avons une véritable montée de gamme dans le secteur. Chaque avion commercial qui vole dans le ciel de notre planète porte en lui au moins une pièce usinée au Maroc. C'est un élément essentiel dont nous pourrons être fiers. Cette vision, cet acharnement des opérateurs, cette montée en gamme, ce travail au quotidien sans relâche donne ses résultats», a-t-il martelé.

Cette rencontre-débat a été marquée par la diffusion de témoignages de plusieurs acteurs internationaux du secteur l'aéronautique, dont Boeing, Airbus, Spirit et Safran. Elle a été aussi l'occasion pour discuter de la genèse et l'envol de l'aéronautique au Maroc, établir un bilan d'étape et tirer les enseignements de l'année 2020.