Maroc : Un programme de développement pour accompagner la légalisation du cannabis

Le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi a affirmé que l’agence se penche actuellement sur l’élaboration d’un programme de développement pour accompagner la mise en œuvre du projet de loi relatif aux usages licites du cannabis, après son approbation.

Ce programme intégré, qui ciblera 98 communes rurales relevant des provinces concernées par la culture du cannabis et dont la population atteint un million d’habitants, repose sur trois piliers essentiels : social, économique et environnemental, a-t-il précisé.

S’agissant du pilier social, le responsable a fait savoir que l’APDN œuvre à l’élaboration d’un ensemble de projets pour l’accompagnement des habitants des zones concernées, notamment les jeunes, afin de créer des activités et services sociaux au profit de la population, tandis qu’en termes économique, des programmes d’appui aux projets générateurs de revenus seront élaborés, outre l’aménagement de certaines zones d’activités économiques dans les communes.

Au niveau environnemental, des projets écologiques pour la préservation de l’environnement seront mis en place, afin d’améliorer l’espace territorial, a-t-il ajouté.

Le projet ambitieux de légalisation de la culture du cannabis et ses usages licites, ainsi que le programme de développement que les pouvoirs publics mettront en œuvre dans la région visent en priorité la réduction des disparités sociales et l’amélioration des indicateurs économiques et sociaux des communes afin de créer un équilibre territorial, a-t-il estimé. Le responsable a expliqué que le programme de développement vise la transformation des centres émergents en petites villes et municipalités, afin de permettre aux habitants de bénéficier de services publics et privés disponibles dans les villes.