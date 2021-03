Découverte au Maroc d’une nouvelle famille de mouches baptisée Stilpon Moroccensis

Du matériel collecté dans le nord et l'est du Maroc a permis aux chercheurs de découvrir récemment une nouvelle famille de mouches vivant uniquement au Maroc. Baptisée Stilpon Moroccensis, cette nouvelle espèce de la famille des Stilpon Loew est décrite dans une étude publiée le 11 mars dernier dans la version électronique du Belgian Journal of Entomology, par Patrick Grootaert, Laila Zouhair et Kawtar Kettani.

Le chercheur du Royal Belgian Institute of Natural Sciences et ses deux homologues du Laboratoire d'écologie, de systématique et de conservation de la biodiversité, de la faculté des sciences de l’Université Abdelmalek Essaadi à Tétouan y affirment ainsi que «Stilpon Moroccensis Grootaert & Zouhair, sp. nov. est proche de Stilpon subnubilus Chvála, 1988» mais se distingue avec plusieurs caractères. «Avec Stilpon Subnubilus, il s’agit des seules espèces reconnues de Stilpon au Maroc», font-ils remarquer.

Stilpon Loew (1859) est un genre attribué à la tribu Drapetini (mouches hybotides), l'une des trois tribus composant la sous-famille des tachydromiinae appartenant aux Hybotidae, rappelle l’étude qui souligne que Stilpon Moroccensis est un genre prédateur.

«La faune marocaine des Hybotidae est insuffisamment étudiée, et en particulier pour le genre Stilpon. Jusqu'à présent, une seule espèce de Stilpon est connue au Maroc, représentée par S. Subnubilus, tandis qu’une troisième espèce non décrite et non reconnue (S. Demnatensis) a été signalée en 1956», ajoute l’étude.

Les localités de collecte de ces mouches comprennent quatre sites, dont trois localisés dans le Rif et le quatrième près de Figuig, qui ont été étudiés entre 2015 et 2017.