Le Maroc pourrait ouvrir ses frontières aux Israéliens vaccinés

Un certain nombre de pays, dont le Maroc, devraient ouvrir leurs portes aux Israéliens vaccinés dans les mois à venir et autoriser les voyages sans quarantaine. Selon Times of Israel, qui cite la chaîne israélienne Canal 12, Israël a progressivement rouvert son espace aérien ces derniers mois dans le cadre de sa campagne de vaccination, bien que les responsables de la santé craignent que les voyages internationaux introduisent de nouvelles variantes dangereuses de virus.

Pour les deux médias, les États arabes avec lesquels Israël a établi des relations diplomatiques l'année dernière, en l’occurrence le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis, figurent parmi les pays qui reconnaîtront les «passeports verts». «La Russie, l'Italie, la République tchèque, la Lituanie, la Bulgarie, la Grèce, Chypre, la Thaïlande et certains autres États de l'UE devraient également autoriser l'entrée d'Israéliens vaccinés», ajoute-t-on.

Times of Israel précise cependant qu’aucun calendrier pour la reprise des voyages internationaux n’a été établi pour le moment.

Dimanche, le gouvernement a décidé d'autoriser les Israéliens d’arriver de n'importe quelle destination dans le but de leur permettre d'atteindre le pays à temps pour les élections législatives prévues la semaine prochaine.