Nasser Bourita s’entretient avec l’envoyé spécial de l'ONU pour la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. / DR

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita a eu lundi un entretien téléphonique avec Jan Kubis, envoyé spécial pour la Libye et chef de la mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL). Le ministre a réaffirmé, à ce sujet, le soutien du Royaume du Maroc aux mandats de M. Kubis et de la MANUL, en l'assurant de la disponibilité du royaume à accompagner leurs efforts visant la stabilisation de la Libye, indique un communiqué du ministère.

Jan Kubis a saisi cette occasion pour saluer les efforts du Maroc en faveur d’une Libye stable et pacifique, en particulier, le dialogue inter-libyen de Bouznika et de Tanger ayant contribué à l’accord sur les mécanismes de la désignation aux postes de souveraineté en Libye, ajoute le communiqué. Le responsable onusien a exprimé sa disposition à consolider la concertation et la consultation avec le royaume à ce sujet. Les deux responsables se sont félicités de la nouvelle dynamique dans le dossier libyen, manifestée par la nomination d'un nouvel Exécutif provisoire libyen, endossé par le parlement libyen, note la même source.

Ils ont mis en relief, à cet égard, l'impératif de l’appui de la communauté internationale, en particulier les Nations unies, à la nouvelle étape cruciale dans laquelle la Libye entre avec espoir et détermination, afin de mettre un terme à un conflit qui a duré longtemps, ce qui aura un impact positif sur la situation sécuritaire dans la région du Sahel et au-delà. Le ministère souligne que les deux responsables ont réitéré le rejet de toute ingérence étrangère dans le processus politique inter-libyen, mené par les Libyens eux-mêmes, dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’unité nationales de la Libye.