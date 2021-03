Institution du médiateur : 482 doléances reçues des MRE en 2019

«En 2019, l'Institution du Médiateur a reçu 482 plaintes et doléances des MRE, dont 247 correspondant à son domaine de compétence et 235 ayant fait l'objet d'une orientation», a déclaré M. Echchaer, de la section des études, analyses et suivi au département foncier de l'Institution du Médiateur, en marge d'une journée d'information et d'échanges avec les Marocains de Côte d'Ivoire, initiée par le ministère délégué chargé des MRE.

Ces plaintes ont été déposées par des ressortissants marocains établis en France, Belgique, Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Ile Maurice, Hongrie, Libye, Mauritanie, Egypte, Syrie, Sénégal et la Gambie.

Il s'agit de 120 doléances à caractère administratif, 76 plaintes foncières, 35 réclamations foncières tandis que les dossiers inhérents à l'exécution des jugements rendus contre l'administration ont été au nombre de 14, a précisé M. Echchaer.

Ces doléances ont été adressées à l'Institution du Médiateur par e-mail, via les représentations diplomatiques du Maroc, à travers les plateformes digitales de e-plainte et par voie directe.

Initiée dans le cadre d'une visite à Abidjan de la ministre déléguée chargée des MRE, Mme Nezha El Ouafi, la rencontre visait à informer des actions accomplies et des mesures prises par 14 départements et organismes nationaux en faveur des Marocains du monde.

Samedi, le ministère délégué chargé des MRE a organisé un guichet unique mobile pour les services administratifs au profit des Marocains de Côte d'Ivoire, une première en Afrique.