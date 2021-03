Le Maroc accorde aux Britanniques trois projets d’exploration du cuivre et d’argent

La société britannique Altus Strategies a annoncé, ce lundi 15 mars, que sa filiale Aterian Resources Limited a remporté trois nouveaux projets d'exploration de cuivre et d'argent dans l'Anti-Atlas occidental du Maroc sur une superficie de 252 km2, suite à un appel d’offres.

Le premier projet de la compagnie minière se situent à Zgouza sur 24 km2, à une dizaine de km de la mine d’argent de Zgounder exploitée par le groupe canadien Aya Gold & Silver (ex-Maya, ndlr). Le deuxième est à Azrar sur 85 km2 est dédié à l’extraction du cuivre. Et il en est de même pour le troisième à Tata qui s’étend sur 143 km2.

«Désormais nous avons environ doublé notre parc de terres à 511 km2 et augmenté notre portefeuille à sept projets de métaux communs et précieux au Maroc», se félicite le mangement d’Altus dans un communiqué. Et de souligner que la société a également postulé pour un certain nombre de projets supplémentaires à travers le Maroc et attend les résultats de ces soumissions.

Le Maroc et le Royaume-Uni ont signé un accord d'association en octobre 2019.