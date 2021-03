Covid-19 : Etihad Airways relance sa destination Maroc

Après l’ajout récent du Maroc à la «liste verte», Etihad Airways a réouvert les réservations de voyages à destination du royaume, sans confinement obligatoire au retour à Abu Dhabi. Les destinations relient la ville à Casablanca, au prix de 999 dirhams émiratis en classe économique aller-retour.

Le transporteur aérien explique que «ce tarif est limité à 500 sièges». La vente a commencé à 11h ce et se termine à la même heure mardi 16 mars, heure des Emirats arabes unis.

«Les clients qui réservent entre le 16 et le 28 mars 2021 bénéficieront de tarifs aller-retour à partir de 1995 AED en classe économique et de tarifs affaires à partir de 9995 AED. Les voyageurs peuvent décoller à tout moment entre le 24 mars et le 30 juin 2021», rapporte le site d’information Albawaba. Les vols sont prévus deux fois par semaine.